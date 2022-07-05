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Спрос на фастфуд в России вернулся к показателям 2021 года в июне

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Depositphotos

Объемы продаж заведений быстрого питания вернулись к показателям 2021 года в июне. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные ресурса «Чек Индекс».

«В июне средний размер покупки в заведениях быстрого питания составил 405 рублей, на 15% выше уровня прошлого года. Объемы продаж в натуральном выражении в штуках вернулись к тому же уровню, что были в июне прошлого года», — отметили в исследовании.

В денежном выражении объемы продаж выросли на 20%. При этом за апрель и май объемы продаж были в среднем на 7% ниже тех же показателей прошлого года. При этом во втором квартале 2022 года средний чек покупки в фастфуде составил 402 рубля, что на 13% больше прошлогоднего уровня.

В публикации указали, что в июне 2022 года россияне больше всего покупали хот-доги, сосиски в тесте, кофе объемом 0,3 л и квас в таре 0,5 л. Несмотря на уменьшения трафика в торговых центрах, спрос на продукцию быстрого питания серьезно не меняется. В частности, спрос на фастфуд в июне вырос за счет увеличения внутреннего туризма в стране.

1 июля из опроса сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» стало известно, что самым популярным вариантом перекуса у путешествующих на поездах россиян оказались домашние бутерброды. Им отдают предпочтение 16% опрошенных, в то время как еще 14% путешественников не так принципиально, что именно есть, главное, чтобы это была домашняя еда.

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