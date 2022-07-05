Потанин заявил о готовности к слиянию «Норникеля» и «Русала»

Российский бизнесмен, глава «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что компания «Русал» предложила вернуться к обсуждению слияния двух металлургических компаний, сообщает телеканал «РБК».

«Последнее предложение, которое мы получили от нового руководства «Русала», — обсудить слияние между «Норникелем» и «Русалом» как альтернативу продления соглашения. Нами была переосмыслена [идея об объединении]. И я <...> направил письмо, в котором подтвердил наше согласие на начало процесса обсуждения слияния с «Русалом», — заявил Потанин.

Между «Норникелем» и «Русалом» действует акционерное соглашение по выплате дивидендов — согласно схеме, «Норникель» выплачивает доход в размере не менее 60% показателя EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов), при этом соотношение чистого долга к EBITDA должно составлять не выше 1,8х. Превышение этого коэффициента означает, что минимальный уровень дивидендов будет составлять 30% от EBITDA — но не менее $1 млрд.

Ранее акционеры «Русала» решили не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года.