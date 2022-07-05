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«Татэнерго» не может получить газовую турбину из США для модернизации ГРЭС из-за санкций

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пресс-служба ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Приморский край

«Татэнерго» из-за санкций не может доставить в Россию американскую газовую турбину компании General Electric для модернизации Заинской ГРЭС. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Проект стоимостью 37 млрд руб. планировалось запустить в 2025 году. Однако антироссийские санкции привели к тому, что уже по оплаченному контракту поставки турбины стали невозможны. Из-за этого проект Заинской ГРЭС оказался под угрозой закрытия, отметили источники издания.

Собеседники издания в отрасли указали, что будущее проекта пока находится под вопросом. Однако турбины такой мощности (571 МВт), которые необходимы проекту, в России не производятся. При этом в собственности у «Татэнерго» есть комплект основного оборудования парогазовой установки (ПГУ) на 230 МВт, котел-утилизатор «ЭМАльянс» и паровая турбина ЗАО УТЗ, которые были приобретены еще в 2014 году.

Аналитики посчитали, что сейчас нет необходимости в срочном принятии решений по подобным масштабным проектам. В условиях экономической нестабильности может быть принято решение как об отказе от проекта, так и о его переформатировании. Вполне вероятно, что к этому вопросу могут вернуться через год, так как необходимости ввода ГРЭС в 2025 году сейчас нет.

В начале июня «Коммерсант», ссылаясь на участников рынка, писал, что российские предприятия по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта.

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