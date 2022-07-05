Казахстан допустил расторжение контракта на судно «Жибек жолы» за «нелегальный вывоз» зерна

Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев заявил, что казахстанская сторона рассматривает возможность расторжение контракта на судно «Жибек жолы» за «нелегальный вывоз» зерна.

«Позиция казахстанской стороны — мы передали судно в аренду. За него отвечает тот, кто получил это судно в аренду. При получении судна в аренду, естественно, есть ограничения, что он [арендатор. — «Газета.Ru»] не имеет права тем заниматься, этим заниматься. Если он занялся какой-то деятельностью, которая не соответствуют правовым нормам, которые действуют в Казахстане и международном праве, конечно, данный договор будет расторгнут и судно будет отозвано», — пояснил Ускенбаев.

Он пояснил, что правовая оценка ситуации должна быть дана со стороны Турции — местные чиновники должны выяснить, кто является фрахтователем и кто отправлял груз.

«Как только они дадут правовую оценку, мы соответственно будем решение принимать о расторжении договора или нерасторжении», — заявил Ускенбаев.

Министр уточнил, что в Казахстане не ждут каких-либо последствий для страны в связи с ситуацией, так как нарушения законов со стороны Казахстана нет.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция начала расследование происхождения зерна на сухогрузе «Жибек жолы».

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что представители турецкой таможни задержали российское грузовое судно по требованию Киева, потому что на нем якобы перевозится украинское зерно.