Импорт лососевых рыб в Россию упал почти в шесть раз в мае из-за роста цен

Серьезное подорожание красной рыбы (преимущественно семга и форель) привело к тому, что в мае импорт этой продукции в Россию упал почти в шесть раз год к году. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.

В мае 2022 года импорт выращенных лососевых рыб сократился год к году с 5 тыс. тонн до 858 тонн. При этом совокупная потребность ретейлеров и рестораторов в рыбе составляет примерно 130 тыс. тонн в год, где около 100 тыс. тонн приходилось на импорт.

Эксперты сошлись во мнении, что внутреннее производство красной рыбы в России не сможет покрыть большие потребности ретейлеров и рестораторов, так как серьезная доля от российского вылова уходит на экспорт. Из-за этого многие рестораны стали сокращать закупки лосося, а от некоторых видов импортной рыбы и вовсе оказываются полностью.

Аналитики подсчитали, что с февраля по июнь атлантическая семга подорожала с 900 рублей до 2 тыс. рублей за кг, а форель — с 550 рублей до 1,7 тыс. рублей за кг. Если же ситуация с ценами не изменится, то рестораторы будут повышать цены на готовые блюда. Однако в этом случае реализация некоторых блюд будет вообще нерентабельной.

В конце июня спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо установить жесткие квоты на объем продаваемой в стране рыбы и морепродуктов. Как пояснила спикер, выловленная рыба отправляется на экспорт и не доходит до центральных и многих других регионов России.