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Politico: в Вашингтоне все больше ожидают рецессии

Politico: бизнесмены и политики США готовятся к рецессии

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Emily Elconin/Reuters

Хотя президент США Джозеф Байден публично поддерживает меры Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции в стране, в Вашингтоне все больше ожидают рецессию, которая усугубит экономические проблемы администрации. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что «шепот» о грядущем экономическом спаде в стране — от Уолл-стрит до Вашингтона — превратился «почти в рев», и американцы настроены довольно пессимистично, несмотря на то, что безработица составляет 3,6% — почти минимум современной эпохи.

По данным Politico, демократы готовятся к возможной рецессии, республиканцы считают спад «неизбежным», а аналитики Уолл-стрит все чаще включают его в свои прогнозы.

Финансисты одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и считают, что та находится в опасной близости к рецессии. При этом аналитики ожидают дальнейший рост американской экономики. Подобное может случиться в том числе, если «работодатели будут стремиться не сокращать персонал даже в периоды слабого спроса».

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