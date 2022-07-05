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«Известия»: количество выпущенных банковских карт в России достигло десятилетнего рекорда

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Depositphotos

В первом квартале этого года число выпущенных банковских карт в России выросло на 12 млн – до 341 млн, что составляет рекордный прирост за последние десять лет. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

Увеличение спроса подтвердили изданию крупнейшие банки и оператор карт «Мир» НСПК, отмечая, что за аналогичный период прошлого года число в России было 98 млн карт этой платежной системы, а в первом квартале 2022-го —125 млн.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский полагает, что это связано с вынужденным переходом с платежных систем Visa и MasterCard, карты которых не работают для россиян за рубежом.

Ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова, в свою очередь, связывает такую тенденцию с высоким спросом на кредитные карты на фоне падения доходов населения в первом квартале и ростом интереса к «Миру» и UnionPay в условиях санкций. Согласно приведенным ей данным, в среднем на каждого жителя России приходится четыре банковских карты, одна из которых — кредитная.

В конце мая иранское издание Resalat писало, что благодаря работе платежной системы «Мир» западные антироссийские санкции не достигли ожидаемого эффекта. По словам аналитиков, наличие альтернативной платежной системы смягчило последствия ухода Visa и MasterCard из страны.

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