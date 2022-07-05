Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Названа уязвимость НАТО 03:00
В Москве загорелись гаражи возле центра реабилитации инвалидов 02:49
Девушка погибла после падения на рельсы на красной ветке метро в Москве 02:37
Нападающий «Зенита» Сергеев рассказал, как ведет себя с иностранными партнерами после... 02:36
Фетисов заявил, что Овечкин переломает себе ноги в шорт-треке 02:25
Лавров прибыл с рабочим визитом в Улан-Батор 02:20
В Германии предупредили о возможных конфликтах из-за газа в Европе 02:14
Россиянам рассказали, как законно «докупить стаж» для выхода... 02:08
«Известия»: в России хотят закрепить правила пользования общим имуществом ЖК 01:57
Тренер «Валенсии» Гаттузо хочет видеть в своей команде капитана «Локомотива» Баринова... 01:50
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава ХДС Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран. Такое мнение высказал лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц в интервью изданию NOZ.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — привел сравнение политик.

Мерц считает, что необходимо создать план распределения топлива, который бы утвердили все члены Евросоюза.

Политик также предупредил о возможных спекуляциях на тему потенциального прекращения поставок российского газа.

Другое издание писало, что в Великобритании может закрыться часть предприятий, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России прекратятся.

Ранее сообщалось, что отказ Британии от импорта российских нефтепродуктов до конца 2022 года создаст в стране энергетический коллапс. Лондону придется доплачивать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам около $30 за каждый баррель нефти, чтобы компенсировать топливный дефицит. Главными проигравшими от энергетической войны Британии и России станут рядовые британцы. Уже к маю этого года тарифы на электроэнергию вырастут на 40%, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть