Глава ХДС Мерц допустил борьбу стран Европы за распределение газа

Дефицит газа в Европе может спровоцировать «битву за его распределение» среди стран. Такое мнение высказал лидер крупнейшей оппозиционной немецкой партии ХДС (Христианско-демократического союза) Фридрих Мерц в интервью изданию NOZ.

«Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты за распределение [газа] — как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами», — привел сравнение политик.

Мерц считает, что необходимо создать план распределения топлива, который бы утвердили все члены Евросоюза.

Политик также предупредил о возможных спекуляциях на тему потенциального прекращения поставок российского газа.

Другое издание писало, что в Великобритании может закрыться часть предприятий, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России прекратятся.

Ранее сообщалось, что отказ Британии от импорта российских нефтепродуктов до конца 2022 года создаст в стране энергетический коллапс. Лондону придется доплачивать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам около $30 за каждый баррель нефти, чтобы компенсировать топливный дефицит. Главными проигравшими от энергетической войны Британии и России станут рядовые британцы. Уже к маю этого года тарифы на электроэнергию вырастут на 40%, прогнозируют опрошенные «Газетой.Ru» аналитики.