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Россиянам рассказали, как законно «докупить стаж» для выхода на пенсию

Доцент Иванова-Швец рассказала о «покупке» стажа для выхода на пенсию

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец рассказала агентству «Прайм», что те россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить как необходимые баллы, так и стаж.

Эксперт уточнила, что часто такая ситуация бывает у тех, кто работал без официального трудоустройства и, соответственно, не платил социальные взносы.Сейчас такая ситуация может сложиться у самозанятых, напомнила Иванова-Швец.

В России до 2024 года действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. Так, для выхода на пенсию в 2024 году нужно проработать не менее 15 лет и получить 30 пенсионных коэффициентов.

По закону, можно докупить половину необходимого стажа — 7,5 лет. С ПФР необходимо заключить договор и внести необходимую сумму. Самый минимум — 36 669,60 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные. Это 34 445 рублей. Столько стоит один год стажа и 1,076 пенсионных балла.

Максимально можно приобрести 8,52 балла за 293 356,80 рубля.

За один год стажа можно приобрести только один год стажа.

Ранее сообщалось, что пенсионерам со стажем до 2002 года объяснили условия перерасчета пенсии. Юрист Ирина Сивакова отметила, что на размер пенсионных выплат влияет стаж, полученный до 2002 года, далее в расчет идут пенсионные баллы.

Таким образом, чем больше у пенсионера рабочего стажа до 2002 года, тем больше будет итоговая выплата. К стажу относится и уход за ребенком, служба в армии или период получения пособия по безработице. Сивакова предупредила, что Пенсионный Фонд может не зачесть какой-то из этих периодов, если в подтверждающих документах есть ошибки или неточности.

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