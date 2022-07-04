В «Молдовагазе» заявили о росте до $130 млн долга за газ из-за отклонений в тарифах

«Молдовагаз» решила попросить регулятора повысить тариф на газ из-за выросшего до $130 млн долга по отрицательным тарифным отклонениям. Об этом в Telegram-канале написал глава компании Вадим Чебан.

«Компания «Молдовагаз» никогда не стремилась повышать тарифы любой ценой. Предприятие только в 2022 году уже накопило отрицательных тарифных отклонений от стоимости закупки природного газа на 783 млн леев (около $42 млн). Общая же сумма отклонений составляет около 2,5 млрд леев (более $130 млн)», — отметил Чебан.

По его словам, компания не требует возмещения этих потерь, как того требует методология. Однако если тариф не будет пересмотрен, к текущей сумме долга в скором времени прибавится еще $7 млн.

Он добавил, что долг всех потребителей газа с начала 2022 года составляет $4,1 млн. При этом в последнее время положительной динамики по погашению долга так и не наблюдается.

22 июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что необходимо сдержать возможный рост цен на дрова. По ее словам, необходимо не допустить дефицит дров этой осенью. При необходимости может быть запрошена соответствующая поддержка из-за рубежа.