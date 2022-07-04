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Аналитик Юшков допустил рост цен на газ до $2 тыс. к концу года

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Matthias Rietschel/AP

При резком сокращении прокачки российского топлива цены на газ в Европе к концу 2022 года могут взлететь к $2 тыс. за тысячу кубов и выше. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» дал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Уже в ближайшие месяцы есть реальная угроза, что из России будет поставляться гораздо меньшее количество газа. До сих пор не решен вопрос с ремонтом турбин Siemens. Впереди плановый ремонт «Северного потока — 1», прокачка по нему остановится на 10 дней. Все это будет способствовать сохранению биржевых цен на очень высоком уровне. Если же «Газпром» выведет из строя все турбины, стоимость газа к концу года приблизится к рекордам 2021-го, взлетев до отметки $2 тыс. за тысячу кубов и выше», — предположил Юшков.

Он добавил, что на увеличение стоимости газа будет также влиять сокращение прокачки через Украину. Уже сейчас по этому направлению ежедневные потоки сократились в 2,5 раза.

«По-прежнему нет ответа на вопросы по поводу объемов прокачки газа через Украину. Там есть работоспособный газопровод, проходящий через территорию ЛНР по станции «Сохрановка». Киев намеренно отказывается использовать этот маршрут. «Газпром» настаивает, что без него он не сможет поставлять контрактные объемы. В итоге обе стороны сейчас зашли в тупик. В итоге, если раньше мощности были примерно по 109 млн кубов в сутки через «Суджу» и «Сохрановку», то теперь — всего по 40-45 млн кубов», — резюмировал Юшков.

4 июля цены на газ в Европе превысили планку $1,7 тыс. за тысячу кубов — таких показателей на лондонской бирже ICE не было с 10 марта. После начала утренних торгов топливные котировки увеличились примерно на 8%. К середине дня цены достигли $1766 за тысячу кубов.

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