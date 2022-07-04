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«Билайн» объяснил повышение цен на архивные тарифы

«Билайн» заявил, что цены на архивные тарифы повысятся в пределах инфляции

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») заявил, что изменение цен затронуло небольшую часть тарифов.

«Мы постоянно пересматриваем условия по архивным тарифам в ту или иную сторону. Всегда заранее предупреждаем абонентов и даем возможность выбора дополнительных бонусов либо смены тарифного плана», — сказал он РБК, комментируя появившиеся в СМИ сообщения о подорожании обслуживания архивных тарифов компании.

Представитель добавил, что рост стоимости услуг находится в пределах текущей инфляции.

По данным источника на телеком-рынке, «ВымпелКом» поднял цены на архивные тарифы на 10,3%.

Ранее URA.RU опубликовало скриншот сообщения, полученного абонентом «Билайна», о повышении цен на архивный тариф с 6 июля. Пользователь заявил, что раньше на услуги связи он тратил 350 руб. в месяц, теперь цена составит 390 руб.

В прошлом месяце оператор Tele2 объявил, что с 5 июля повысит цены на безлимитные тарифы. После этого Минцифры и ФАС решили проверить обоснованность резкого увеличения стоимости тарифов Tele2. В результате оператор согласился не повышать цены больше чем на 50 руб.

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