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Германия зарегистрировала дефицит торгового баланса впервые за 31 год

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В Германии наблюдается дефицит торгового баланса впервые с 1991 года. Об этом сообщается на сайте Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Дефицит торгового баланса в ФРГ на май 2022 года составил 1 млрд, отметили в сообщении.

Там также добавили, что в мае 2022 года экспорт упал на 0,5%, после роста на 4,4% месяцем ранее. При этом эксперты ожидали, что он вырастет на 0,9%. Импорт же вырос за аналогичный период на 2,7%. Месяцем ранее он также рос на 3,5%. В годовом выражении экспорт в Германии за май повысился на 11,7%, а импорт — на 27,8%.

3 июля РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag сообщили, что около 91% немцев сократили расходы из-за инфляции и высоких цен на энергию. Как выяснилось из исследования компании Insa, проведенном среди 1003 респондентов, 75% немцев отметили, что инфляция «сильно» или «очень сильно» повлияла на их благополучие, и лишь 9% респондентов сказали, что не сократили расходы.

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