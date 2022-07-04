Годовая инфляция в Турции превысила 78% в июне

Годовая инфляция в Турции к концу июня ускорилась и достигла 78,62%. Об этом сообщается на сайте Института статистики страны.

«Инфляция в Турции в годовом выражении ускорилась в июне до 78,62 %», — отметили в сообщении.

Там также добавили, что потребительские цены за месяц поднялись на 4,95%.

При этом в Минфине страны ожидают, что инфляция по итогам 2022 года будет на уровне 49%. А уже к концу 2023 года она должна быть не более 19,9%.

В начале июня пресс-служба Турецкого статистического института (TUIK) на своем сайте сообщила, что индекс потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, в Турции по итогам мая в годовом исчислении вырос до 73,5%. За месяц до этого показатель составлял 69,97%.