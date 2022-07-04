Schneider Electric в России сменила название на Systeme Electric

Французская энергомашиностроительная компания продала бизнес местному менеджменту в России и сменила название на Systeme Electric. Об этом сообщается на сайте организации.

Вместо уходящей из России Schneider Electric создана Systeme Electric. Она продолжит производить розетки, выключатели и системы для электроподстанций. Для того, чтобы закрыть сделку, потребуется одобрение регулятора, отметили в публикации.

Schneider Electric — французская энергомашиностроительная компания, производитель оборудования для энергетических подкомплексов промышленных предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах мира. На территории России у компании пять заводов.

В конце апреля Schneider Electric решила продать свои активы в России местному инвестору. Благодаря этому решению компания рассчитывает списать до €300 млн чистой балансовой стоимости. Также Schneider Electric собирается произвести безналичное восстановление резерва по переводу валюты.