Росздравнадзор подтвердил, что MSD прекращает поставки вакцин от оспы и кори в Россию

Росздравнадзор подтвердил, что американская фармакологическая компания MSD приняла решение прекратить поставки в Россию лекарственных средств и вакцин против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В соответствии с действующим законодательством компания «МСД Фармасьютикалс» в июне 2022 года уведомила Росздравнадзор о планируемом прекращении производства и ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов», — заявили в пресс-службе.

Также там подчеркнули, что на российском рынке присутствуют в достаточном количестве вакцины для профилактики ветряной оспы, кори, краснухи и паротита отечественного производства.

Ранее сообщалось, что MSD прекратит поставки в Россию препаратов против ветряной оспы, кори, краснухи и паротита, за исключением тех лекарств, которые не имеют аналогов в РФ. При этом, согласно законодательству, эти вакцины пропадут из оборота только через год после официального уведомления.