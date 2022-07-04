Косметику, парфюмерию и бытовую химию предложили исключить из параллельного импорта

Ассоциация крупных международных производителей различных товаров «Русбренд» направило в Минпромторг РФ предложение исключить косметику, парфюмерию, моющие средства и принадлежности для кофе из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации.

Ассоциация предлагает исключить из параллельного импорта косметические и туалетные средства от компаний Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия», «Сто рецептов красоты». В группе мыла и моющих средств — Vanish, Cillit, Domestos, Dosia, «Тирет», а в категории кофеварок и приспособлений для кофе --продукция от Nescafe и Nespresso.

Как указано в письме, бренды продолжают производство указанной продукции в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту.

По словам исполнительного директора «Русбренда» Алексея Поповичева, исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Он объяснил, что этот способ позволит уменьшить риск попадания контрафактной продукцию на российский рынок под видом параллельного импорта, а также защитит от репутационных рисков работающих в РФ правообладателей.

Поповичев также отметил, что у параллельного импорта есть еще один минус, связанный с обязанностями производства в разных странах, которые могут привести к восприятию продукцию, как товара низшего качества.

В Минпромторге заявили, что рассмотрят предложения «Русбренда» в приказе о параллельном импорте.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщал, что в Госдуме будут искать варианты, как закрепить на законодательном уровне разграничение параллельного импорта и серых схем по выводу денежных средств за границу.