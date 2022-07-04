В России в несколько раз увеличилось число продаваемых агентств недвижимости

В России за последние несколько месяцев в несколько раз увеличилось число выставленных на продажу агентств недвижимости из-за кризиса на рынке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

На данный момент в сервисе для размещения объявлений «Авито» размещено 400 объявлений о продаже агентств недвижимости, что, как отмечает издание, в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Эксперты считают, что с рынка уходят специализирующиеся на сделках со вторичным жильем агентства и небольшие региональные риелторы.

«Предложение жилья заметно превышает спрос, а число сделок сокращается из-за ситуации в экономике», – объяснил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский и отметил, что такие трудности сложно преодолеть небольшим агентствам.

В «ЦИАН.Аналитики» подсчитали, что просмотры объявлений о продаже вторичной недвижимости в городах-миллионниках и звонки сократились в первые три недели июня на 48% год к году. По данным Росреестра, только в Москве число сделок уменьшилось в мае на 45% на вторичном рынке и на 31% в новостройках.