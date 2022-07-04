Минфин РФ предложил уменьшить на 1,6 трлн рублей бюджеты госпрограмм в 2023–2025 годах

Министерство финансов РФ предложило уменьшить более чем на 1,6 трлн рублей бюджеты по госпрограммам в 2023–2025 годах для «обеспечения сбалансированности» госбюджета. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Согласно материалам Минфина, траты казны на госпрограммы в 2023 году предлагается уменьшить на 557 млрд руб., на 539 млрд руб. в 2024 и на 534 млрд руб. в 2025 году.

Всего будет затронуто 59 из 62 госпрограмм и непрограммных направлений.

Как отмечает издание, больше всего за период с 2023 по 2025 год потеряют программы «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб.), «Научно-технологическое развитие» (около 150 млрд руб.) и «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд руб.).

Представитель Минфина отметил, что кураторы госпрограмм должны будут самостоятельно определить от каких расходов отказаться исходя из общей суммы снятых расходов.

По его словам, такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что правительство ведет обсуждение вопроса об изменении действующего бюджетного правила.