Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Женская теннисная ассоциация наказала организаторов британских турниров за недопуск... 07:02
Депутат Морозов назвал агрессией против России передачу Украине спутниковых снимков от США 07:02
В России в несколько раз увеличилось число продаваемых агентств недвижимости 06:51
Авербух рассказал о постановке новой программы для Щербаковой 06:40
Данчиков: РФ будет быстрее находить направления, где можно снизить нагрузку на бизнес 06:36
«Ростех»: РФ готова поставить дополнительные техкомплекты Индии для модернизации... 06:25
Экс-тренер сборной России Плющев сравнил ситуацию голкипера Федотова с шапито 06:19
До 32°C тепла и переменная облачность ожидается в Москве в понедельник 06:15
После «вписки» в Москве изнасилованная девушка была госпитализирована... 06:09
Футболист «Барселоны» Пике и певица Шакира готовятся судиться друг с другом 06:04
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минфин РФ предложил уменьшить на 1,6 трлн рублей бюджеты госпрограмм в 2023–2025 годах

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ предложило уменьшить более чем на 1,6 трлн рублей бюджеты по госпрограммам в 2023–2025 годах для «обеспечения сбалансированности» госбюджета. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на методику расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Согласно материалам Минфина, траты казны на госпрограммы в 2023 году предлагается уменьшить на 557 млрд руб., на 539 млрд руб. в 2024 и на 534 млрд руб. в 2025 году.

Всего будет затронуто 59 из 62 госпрограмм и непрограммных направлений.

Как отмечает издание, больше всего за период с 2023 по 2025 год потеряют программы «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб.), «Научно-технологическое развитие» (около 150 млрд руб.) и «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд руб.).

Представитель Минфина отметил, что кураторы госпрограмм должны будут самостоятельно определить от каких расходов отказаться исходя из общей суммы снятых расходов.

По его словам, такое решение было принято с целью приоритизации расходов бюджета и концентрации оставшихся средств на наиболее важных направлениях.

Ранее вице-премьер России Андрей Белоусов заявлял, что правительство ведет обсуждение вопроса об изменении действующего бюджетного правила.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть