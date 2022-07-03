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Ветрогенерация в Европе в начале июля превысила 12%

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Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

Объем выработки ветровой энергии в Евросоюзе вырос до 12,5% 2 июля после сокращения до 7,8% 30 июня. Об этом свидетельствуют данные WindEurope.

Объем выработки ветровой энергии в Европе 1 июля вырос до 11,3%, а уже 2 июля этот показатель достиг 12,5%. При этом показатель прошлой недели составил 9,9%, а в среднем за июнь – 11,23%, что стало минимальным с начала 2022 года значением.

По данным Gas Infrastructure Europe, Европа продолжает закачивать газ в свои подземные хранилища. А поставки России по «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе ожидаются на том же уровне, что и днями раньше, то есть в сумме более 100 млн кубометров за сутки.

12 июня заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов спрогнозировал «ценовую войну» между странами Европы и Азии за поставки сжиженного природного газа. По его словам, безветренная и жаркая погода не позволяет использовать ветрогенерацию как «зеленую» альтернативу.

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