Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У берегов Японии замечены три китайских военных корабля 01:07
Хореограф Глейхенгауз анонсировал новую программу Валиевой: вас ждет послание 01:02
В Каракалпакии ввели комендантский час 01:00
Российский адмирал рассказал о состоянии ВМС Украины 00:58
Президент «Барселоны» рад, что Левандовски изъявил желание перейти в испанский клуб 00:43
Авиакомпания NordStar закрыла подразделение в Петербурге 00:41
Агент Кокорина не знает, почему нападающему не удалось заиграть в «Фиорентине» 00:29
Чехия пробрела газ для госрезерва на $360,2 млн 00:26
Решение о призыве Федотова приостановлено обжаловано в суде и приостановлено 00:17
Джонсон станет фигурантом новой проверки 00:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Telegraph: в Британии могут принудительно ограничить поставки энергоносителей

close
100%
Depositphotos

Оператор единой британской энергосистемы National Grid сообщил о возможном введении ограничительных мер на поставку энергоносителей в случае, если другие меры по снижению спроса окажутся неэффективными. Об этом пишет The Telegraph.

«Если потребуется ограничение спроса, в настоящее время ожидается, что оно будет принудительным в рамках чрезвычайных мер», — заявили в National Grid.

Представители единого британского оператора планируют провести встречу с поставщиками энергоносителей SSE, Exxon, Equinor, RWE, чтобы обсудить возможную экстренную помощь промышленным потребителям.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил опасение, что Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» после запланированного в этом месяце планового ежегодного ремонта. Накануне оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил, что газопровод не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Как сообщила компания, временно остановят работу обе нитки газопровода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть