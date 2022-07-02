Telegraph: в Британии могут принудительно ограничить поставки энергоносителей

Оператор единой британской энергосистемы National Grid сообщил о возможном введении ограничительных мер на поставку энергоносителей в случае, если другие меры по снижению спроса окажутся неэффективными. Об этом пишет The Telegraph.

«Если потребуется ограничение спроса, в настоящее время ожидается, что оно будет принудительным в рамках чрезвычайных мер», — заявили в National Grid.

Представители единого британского оператора планируют провести встречу с поставщиками энергоносителей SSE, Exxon, Equinor, RWE, чтобы обсудить возможную экстренную помощь промышленным потребителям.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил опасение, что Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» после запланированного в этом месяце планового ежегодного ремонта. Накануне оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил, что газопровод не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Как сообщила компания, временно остановят работу обе нитки газопровода.