В Греции освободили российский танкер Lana

В Греции спустя два с половиной месяца освободили арестованный танкер Lana (бывший Pegas).

«Ожидается, что судно, которому предоставили свободу плавания, но которое не смогло отплыть из-за погодных условий, вернет часть груза нефти, первоначально изъятого по требованию судебных властей США», — сообщает ERT.

В настоящее время судно с помощью буксиров направляется в порт Пирей.

Суд Халкиды постановил вернуть 60 000 метрических тонн сырой нефти из 104 134 тонн, который танкер перевозил в своих цистернах. Кто возьмет на себя расходы по перевалке на судно нефти, которая сейчас находится на другом танкере, неизвестно.

19 апреля стало известно о задержании греческими властями российского танкера Pegas с 19 моряками на борту. Через несколько дней судно было переименовано в Lana из-за санкций ЕС.

Изначально корабль направлялся на полуостров Пелопоннес, где нефть должна была быть перегружена на другой корабль. Из-за плохих погодных условий судну пришлось пришвартоваться в районе Каристоса.

22 апреля российский танкер освободили в соответствии с распоряжением греческого Управления по борьбе с отмыванием денег, однако в начале мая США направили в судебные органы Греции запрос о содействии, требуя ареста груза и проведения расследования. Утверждалось, что загруженная в танкер нефть иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, внесена в черный список США как подозреваемая в финансировании терроризма.

Позже стало известно, что Греция передаст США иранскую нефть после разбирательства с российским танкером.