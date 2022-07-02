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Еврокомиссия прояснила детали эмбарго на российскую нефть

Еврокомиссия запретит импорт смесей с российской нефтью

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Еврокомиссии пояснили, что под запрет попадет не только российская нефть в чистом виде, но и в составе смесей (блендов), пишет РБК.

Отмечается, что на такой шаг идут ради борьбы с физическими и юридическими лицами, которые могут попытаться обойти санкции. ЕК будет запрещать все смеси, даже если помимо российской там содержится нефть других производителей.

При этом ЕС разрешил ввозить на свою территорию нефтепродукты, произведенные из российской нефти на иностранных НПЗ.

Ранее заместитель главы Минфина США Брайан Нельсон заявил, что предельную цену российской нефти должны установить в начале июля. По его словам, Вашингтон рассчитывает прийти к соглашению о потолке стоимости российского сырья по итогам визита главы американского министерства финансов Джанет Йеллен в Азию.

Нельсон полагает, что Китай и Индия, нарастившие импорт российской нефти, положительно отнесутся к подобному решению.

В конце июня сообщалось, что лидеры стран G7 решили поручить своим ведомствам провести беседы с другими странами по поводу установления предельных цен на нефть и газ из России.

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