Министр из Италии предупредил о «трудной зиме» в случае прекращения поставок газа из РФ

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани предупредил, что в случае прекращения поставок российского газа страна в период зимы столкнется со сложностями. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky TG24.

Чинголани заявил о необходимости нарастить запасы газа к зиме, поскольку в настоящее время итальянские хранилища заполнены на 60%, а требуется до 90%. По его словам, поставки российского газа в страну уменьшились на 15%, при их полном прекращении Италию будет ждать «трудная зима».

Министр также выразил мнение, что из-за ремонта на обеих нитках «Северного потока», газа будет еще меньше, а ее стоимость увеличится, потому что рынок газа спекулятивный.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Марио Драги на саммите Группы семи (G7) призвал ввести потолок цен на импорт энергоресурсов из РФ.

В конце июня Драги заявил, что страна уменьшила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта.