Премьер Венгрии Орбан: страна не обсуждает предложения, ведущие к потере газа из России

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не будет обсуждать предложения, которые могут привести к потере газа из России, сообщает РИА «Новости».

«Мы не обсуждаем предложения, которые затруднили бы нам доступ к российскому газу. Речь не о том, что мы ищем компромисс, а о том, что нам нечего обсуждать», — заявил Орбан.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не намерена даже обсуждать возможность эмбарго на поставки российского газа, так как это разрушит ее экономику.

Также сообщалось, что глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш говорил, что венгерское правительство надеется на то, что в обозримом будущем Европейский союз не станет запрещать покупать российский газ, так как без него европейская экономика окажется в плачевном состоянии.