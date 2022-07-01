Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос до 52 рублей

Американская валюта на открытии торгов Московской биржи выросла до 52 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:15 мск $1 стоил 52,87 руб. €1 повысился до 55,02 руб.

Российский рынок акций в начале основной биржевой сессии показал снижение основных индексов.

На 10:36 мск, индекс Мосбиржи снизился до 2 194,96 пункта, индекс РТС опускался ниже 1 300 пунктов впервые с 16 июня.

На открытии торгов индекс Мосбиржи находился на уровне 2 197,9 пункта (-0,32%), а долларовый индекс РТС рос на 0,06%, до 1 345,75 пункта.

Накануне Банк России установил на 1 июля 2022 года официальный курс доллара на уровне 52,5123 руб. Курс на первый день июля оказался выше предыдущего показателя на 1 руб. 35,43 коп.

По прогнозу аналитиков, к осени 2022 года средний курс рубля будет находиться в диапазоне 75–82 за доллар.

Ослабление отечественной валюты может произойти на фоне восстановления импорта в страну и преодоления логистических проблем, а также смягчения ограничений Центрального банка России.