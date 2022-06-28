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Финский производитель лифтов KONE решил уйти из России

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Depositphotos

Финский производитель KONE, являющийся лидером в индустрии производства лифтов и эскалаторов, решил уйти из России, продав свой бизнес местным компаниям. Об этом сообщается на сайте организации.

В пресс-релизе отметили, что одобрение сделки по приобретению местными компаниями будет подлежать одобрению в российских регулирующих органах. При этом сделку планируется закрыть к четвертому кварталу 2022 года. Сумма сделки в сообщении не указывалась.

В организации добавили, что после продажи бизнес начнет работу под другим брендом. При этом KONE будет поставлять запчасти в Россию в течение трех месяцев в качестве переходного периода после ухода бизнеса.

Россия занимает всего 1% от всей доли продаж компании KONE. В российской структуре работает около 650 человек, которые обслуживают примерно 1,5 тыс. клиентов.

14 июня Forbes написал, что в России начался дефицит высокоскоростных лифтов, которые устанавливают в небоскребах из-за ушедших с отечественного рынка зарубежных компаний на фоне санкций. Участники рынка отметили, что речь идет о дефиците лифтов с ценами выше среднего, которые используются в более частных проектах небоскребов, а не в массовом жилье.

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