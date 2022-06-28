«Трансмашхолдинг» продал бизнес в Венгрии своему партнеру Magyar Vagon Zrt

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) продал свой бизнес в Венгрии локальному партнеру Magyar Vagon Zrt, который занимается железнодорожными проектами. Об этом «Ведомостям» заявил гендиректор холдинга Кирилл Липа.

«За ТМХ остались конструкторская документация на вагоны, инженерная поддержка, операционное планирование и общая координация проекта», — отметил Липа.

У дочерней структуры ТМХ в Венгрии было два проекта, которые разрабатывались совместно с Magyar Vagon Zrt. Первым был TMH Hungary, вторым — TMH Hungary Invest.

По словам главы холдинга, все запланированные проекты будут реализованы. Только теперь акционерного участия компании ТМХ в них не будет. При этом из-за санкций сроки реализации проектов могут вырасти, но незначительно.

22 июня «Ведомости» писали, что акционеры ТМХ с партнерами работают над агрегатором для шеринга промышленных установок с компаниями из разных отраслей.