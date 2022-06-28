В Японии заявили, что рано говорить о влиянии сообщений о дефолте РФ на экономику страны

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что пока слишком рано говорить о влиянии на японскую экономику сообщений о дефолте в России. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе трудно сказать что-то определенное. Доля исходящих облигационных инвестиций Японии в Россию ограничена, и прямые потери японских инвесторов, включая финансовые учреждения, от событий, связанных с российскими государственными облигациями, ограничены. Мы будем продолжать следить за ситуацией на рынке и в экономике, а также за реакцией России», — поделился Судзуки.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт. Он также добавил, что в Москве следят за происходящем на саммите «Большой семерки» в Германии.