Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
CNN: в Белом доме усомнились, что Украина вернет потерянные территории под свой... 07:31
Экс-агент Левандовского заявил, что поляк хочет перейти в «Барселону»... 07:31
В Херсонской области достаточно зернохранилищ для урожая 2022 года 07:26
Юран рассказал, что легенда «Бенфики» Эйсебио считал Мостового лучшим... 07:18
Историк рассказал об угрозах убийством Зеленскому 07:16
В горах Приморья пропала группа туристов с детьми 07:11
Тренер Новиков: за Кубок Стэнли наши ребята умирают и проливают свою кровь 06:58
Ученые зафиксировали первый случай заражения коронавирусом от кошки 06:57
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на обучение ребенка в вузе 06:56
Южная Корея начала военные учения из-за испытаний КНДР 06:53
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Японии заявили, что рано говорить о влиянии сообщений о дефолте РФ на экономику страны

Министр финансов Судзуки: слишком рано говорить о влиянии сообщений о дефолте РФ на экономику Японии

close
100%
Eugene Hoshiko/AP

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что пока слишком рано говорить о влиянии на японскую экономику сообщений о дефолте в России. Об этом сообщает ТАСС.

«На данном этапе трудно сказать что-то определенное. Доля исходящих облигационных инвестиций Японии в Россию ограничена, и прямые потери японских инвесторов, включая финансовые учреждения, от событий, связанных с российскими государственными облигациями, ограничены. Мы будем продолжать следить за ситуацией на рынке и в экономике, а также за реакцией России», — поделился Судзуки.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам. 27 июня выплаты по двум купонам евробондов не дошли до держателей облигаций в течение льготного периода.

Также ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с утверждением американской стороны о том, что в РФ наступил дефолт. Он также добавил, что в Москве следят за происходящем на саммите «Большой семерки» в Германии.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть