В России оценят влияние НКО на экономику

Минэкономики РФ проведет оценку влияния российских НКО на валовый внутренний продукт (ВВП) страны. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, министерство разместило контракт суммой 8,3 млн рублей на разработку методики оценки влияния на экономику НКО, которые занимаются благотворительность и волонтерским трудом. В техническом задании к договору указано что ведомство занимается поддержкой некоммерческого сектора, но при этом оценивается вклад в ВВП только коммерческого сектора.

«Это ограничивает возможности Минэкономики в части оценки эффективности мер поддержки и динамики развития некоммерческого сектора, добровольчества и благотворительности», — говорится в документе.

Накануне стало известно, что в России создали Ассоциацию блогеров и агентств (АБА) для консолидации рынка. Главными целями организации являются: обеспечение эффективного диалога с правительством, развитие отрасли, борьба с монополизацией рынка, признание государством блогинга профессией и приравнивание интернет-маркетинга к IT-компаниям.