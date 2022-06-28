Правительство разработает индекс для расчета цен на продукцию гособоронзаказа

В правительстве РФ планируют разработать индекс для расчета цен гособоронзаказа (ГОЗ), сообщает ТАСС.

По информации агентства, вопрос обсуждался на совещании вице-премьера Юрия Борисова с профильными министерствами, ведомствами и руководством предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«По итогам совещания Минэкономразвития поручено произвести совместно с Минфином расчет, установление и доведение до министерств и ведомств единого индекса, который будет применяться для расчета цен на продукцию по гособоронзаказу в 2022–2025 годах с учетом сложившихся финансово экономических условий», — уточнил собеседник агентства.

Сейчас для исполнителей ГОЗ не существует индекса-дефлятора, который мог бы корректировать рот цен на конечную продукцию. Используется либо индекс-дефлятор для производителей продукции машиностроения, либо цена на готовый продукт индексируется с поправкой на удорожание материалов и комплектующих.

Ранее вице-премьер Борисов сообщил о применении истребителей Су-57 в ходе операции на Украине.