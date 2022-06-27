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Ушаков: Россия формулирует ответные меры на блокировку транзита в Калининград

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия работает над подготовкой ответа на блокировку транзита в Калининград со стороны Литвы, сообщает ТАСС.

«Сейчас этот вопрос находится в движении. В частности, определенные сигналы поступают от Европейской комиссии», — сказал чиновник.

Он добавил. что многое будет зависеть от того, какая в итоге сложится ситуация.

По словам Ушакова, власти РФ на многих уровнях давали понять, что такие недружественные шаги «ни в какие ворота не лезут», и Кремль готов на них ответить. Он добавил, что перекрытие сообщения между российскими регионами не может остаться без соответствующего ответа.

«Сейчас мы посмотрим, какая ситуация создастся в течение ближайших дней», — добавил кремлевский представитель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о каких-либо подвижках в диалоге с Литвой по транзиту грузов.

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