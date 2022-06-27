Федун покидает «Лукойл» из-за возраста и семейных обстоятельств

Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун покидает свой пост в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами, сообщает ТАСС, ссылаясь на компанию.

«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента ПАО «Лукойл» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», — говорится в сообщении.

Глава компании Вадим Воробьев сказал, что Федун является ключевым человеком в истории «Лукойла» и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК.

«Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах», — приводятся слова главы «Лукойла» в сообщении.

31 мая стало известно, что собрание акционеров «Лукойла» одобрило решение о досрочном прекращении полномочий президента компании Вагита Алекперова.

Ранее сообщалось, что российская компания «Лукойл» будет развивать принадлежащую ей сеть АЗС Shell под финским брендом Teboil.