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Лукашенко назвал лесные ресурсы России второй «нефтью»

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Reuters

Лесные ресурсы для России являются второй «нефтью». Об этом в ходе встречи с самарским губернатором Дмитрием Азаровым заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Я президенту России все разложил. Без этого же мы не обойдемся, особенно Россия. Лесные ресурсы, как я сказал, наша другая нефть. И под это сегодня, чтобы все это развернуть как импортозамещение, надо минимум от 200 до 250 миллионов долларов», — отметил Лукашенко.

По его словам, производство лесозаготовительной техники уже запущено в Белоруссии, однако серийное производство пока не налажено.

Ранее в понедельник агентство БЕЛТА сообщило, что президенты Белоруссии и России договорились «очень жестко» контролировать процесс импортозамещения. Соответствующее заявление белорусский лидер Александр Лукашенко сделал на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

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