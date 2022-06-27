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Производитель мебели Mr.Doors заинтересовался бывшими дизайн-студиями IKEA

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Depositphotos

Российский производитель мебели Mr.Doors может занять бывшие дизайн-студии компании IKEA, объявившей об окончательном закрытии своих магазинов в стране. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор Mr.Doors Сергей Шихов.

«Мы, разумеется, сейчас рассмотрим возможность занять освобождающиеся площади ИКЕА, если это будет стратегически выгодно бренду. В первую очередь интерес для нас представляют помещения бывших так называемых студий шведского ритейлера», — сказал Шихов.

Офлайн-продажи IKEA в России были представлены в двух форматах: в виде традиционных гипермаркетов и дизайн-студий – небольших (300-400 кв. метров) точек в городской черте, где можно было вместе с сотрудниками подобрать индивидуальный дизайн интерьера.

В начале марта шведская компания закрыла все свои магазины в России на фоне ситуации на Украине и санкций. В СМИ и соцсетях на протяжении трех месяцев появлялись сообщения о возможном возобновлении работы IKEA.

Однако в середине июня компания заявила, что окончательно уходит из России, полностью прекращает все свои продажи, а также работу десяти заводов в стране. Некоторые российские предприятия уже выразили интерес к покупке этих активов. Сотрудникам IKEA пообещали до конца лета выплачивать зарплату, а затем расторгнуть контракты по соглашению сторон с единовременной выплатой нескольких зарплат.

С 27 июня для работников сети стартовали закрытые распродажи остатков товаров на российских складах. IKEA обещала, что позже онлайн-распродажа будет доступна для всех желающих.

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