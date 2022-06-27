В Узбекистане заявили о возможном полном отказе от экспорта газа к 2026 году

Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа к 2025-2026 году. Об этом заявил председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов, передает «Интерфакс».

«Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде — ну насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости? Поэтому прекращение экспорта может случиться к 2025-2026 году», — отметил Нарматов.

По его словам, в будущем все добытый в стране газ может остаться в Узбекистане. Это произойдет из-за того, что химические заводы расширяются, а внутренняя экономика нуждается в поддержке.

Он добавил, что сейчас на рынке Узбекистана есть определенные компании, перед которыми есть обязательства по поставкам. То есть в теории можно весь газ поставить на внутренний рынок, но страна придерживается заключенных соглашений.

В середине июня член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил в интервью «Известиям», что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии и ускорит деиндустриализацию страны.