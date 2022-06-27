Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Администрация нацбезопасности Польши ожидает объявления России «врагом» НАТО 16:11
Бывшие сырки «Б.Ю. Александров» появились в продаже под новым брендом 16:10
Тренер Оливейры не считает Махачева достойным драться за титул UFC 16:07
Раскрыты подробности о новом флагмане Xiaomi 12T 16:06
Украинка, ради которой британец бросил жену, заявила, что не уводила его из семьи 16:06
Житель Казани, убивший пенсионерку ради ее имущества, пойдет под суд 16:04
Полицейские вывезли из ресторана 2000 пчел, распугавших посетителей 16:02
Володин призвал уволиться преподавателей, выступающих против спецоперации 16:02
В Белгороде проверяют семью подростка, который просидел трое суток около ТЦ ради... 16:00
Белый дом подтвердил планы передать Украине современные системы ПВО 15:59
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Узбекистане заявили о возможном полном отказе от экспорта газа к 2026 году

close
100%
Hannibal Hanschke/Reuters

Узбекистан может полностью отказаться от экспорта газа к 2025-2026 году. Об этом заявил председатель правления компании «Узтрансгаз» Бехзот Нарматов, передает «Интерфакс».

«Нам рабочие места создавать надо, а экспортировать в чистом виде — ну насколько это выгодно экономике, когда это можно перерабатывать и создавать дополнительные цепочки добавленной стоимости? Поэтому прекращение экспорта может случиться к 2025-2026 году», — отметил Нарматов.

По его словам, в будущем все добытый в стране газ может остаться в Узбекистане. Это произойдет из-за того, что химические заводы расширяются, а внутренняя экономика нуждается в поддержке.

Он добавил, что сейчас на рынке Узбекистана есть определенные компании, перед которыми есть обязательства по поставкам. То есть в теории можно весь газ поставить на внутренний рынок, но страна придерживается заключенных соглашений.

В середине июня член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил в интервью «Известиям», что эмбарго на поставки российской нефти губительно скажется на экономике Германии и ускорит деиндустриализацию страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть