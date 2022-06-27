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«Ъ»: фарминдустрия России столкнулась с проблемой поставки запчастей

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Depositphotos

Некоторые европейские производители оборудования для фармакологической индустрии, в том числе Syntegon и GEA, прекращают поставки запчастей в Россию. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Компании пошли на такой шаг даже несмотря на то, что эта отрасль не оказалась под санкциями Запада.

Генеральный директор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев подтвердил, что ряд производителей из Европы отказались отправлять в РФ комплектующие, другая часть компаний продолжает исполнять заказы.

Эксперты предупредили, что такая ситуация может привести к проблемам с выпуском новых лекарств.

В Минпромторге заявили, что в начале пандемии коронавируса фармпроизводители России подготовились к ограничению со стороны некоторых поставщиков, успев запастись комплектующими в достаточном объеме.

Ранее значительная часть опрошенных врачей сообщила о дефиците гормональных, противосудорожных и других медицинских препаратов.

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