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Эксперт из США дал «апокалиптический» прогноз на цены на бензин

Аналитик Клоза предупредил об «апокалиптических» ценах на бензин в США из-за ураганов

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Andrew Kelly/Reuters

В США стоимость бензина может достичь «апокалиптических» значений из-за летнего сезона ураганов, которые могут угрожать нефтеперерабатывающим предприятиям. Об этом заявил в эфире Fox Business глава энергетического анализа центра OPIS Том Клоза, передает РИА «Новости».

По словам эксперта, в июле-августе Соединенные штаты «действительно должны скрестить пальцы», чтобы ураганы или перебои с электрическими сетями не вывели из строя нефтеперерабатывающую инфраструктуру.

Клоза также отметил, что ослабления американских стандартов для импортируемого топлива в летний период является положительным признаком для ситуации на рынке. Однако, если будет активный тропический сезон, то этот прогресс может исчезнуть.

«Я думаю, что в вопросе цен на бензин мы возвращаемся на уровень выше пяти (долларов за галлон), и, вы знаете, из-за ураганов могут быть апокалиптические значения», — указал эксперт.

Ранее обозреватель Джош Роджин писал для газеты The Washington Post, что в том случае, если Соединенные Штаты прекратят экспортировать нефть в Европу чтобы снизить цены на внутреннем рынке — этим решением они предадут Европу и помогут России.

До этого президент США Джо Байден заявлял, что хочет временно отменить топливный налог в США.

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