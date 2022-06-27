Взявшие во время кризиса ипотеку россияне смогут уменьшить процентную ставку

Банки предложили россиянам рефинансировать ипотечные кредиты, взятые под большие проценты, отказавшись от ограничения по сроку действия предыдущего договора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на банки.

Как отмечает издание, в настоящее время кредиторы готовы идти на уступки и если раньше для рефинансирования ипотечного кредита обычно требовалось, чтобы первоначальная ссуда была оформлена не менее шести месяцев или года назад, то теперь сроки сильно уменьшились.

Так, в ВТБ рассказали, что рефинансирование жилищных кредитов по ставке 10,5% для заемщиков, взявших кредит по высоким ставкам с 1 марта по 25 июня 2022 года, будет действовать с 27 июня.

Похожее предложение запустили еще 22 июня в банке «Открытие». Рефинансирование по ставке 10,69% стало доступно для клиентов банка, взявших ссуды с 28 февраля по 31 мая включительно.

Рефинансирование ипотеки также предложили своим клиентам в банках ПСБ, «Санкт-Петербург», «Зенит». Помимо них, смягчить требования по сроку действия договора рефинансирования ипотеки планируют Московский кредитный банк (МКБ), «Уралсиб» и «Ак Барс». В июле рефинансированием смогут воспользоваться клиенты Сбербанка.

Как пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин, для банков программа рефинансирования дает возможность привлечь качественных заемщиков, поддержать выдачи, а также снизить долговую нагрузку действующих клиентов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7%.