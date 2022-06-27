Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России могут начать автоматически лишать россиян водительских прав 05:32
Американский публицист Ноам Хомский: США намерены продолжать вредить России 05:23
Росгвардейцы избили и ограбили сахалинца 05:13
Теннисист Кирьос разочарован отстранением россиян от Уимблдона 05:11
Сбивший женщин на отдыхе полицейский оказался подчиненным мужа погибшей 05:07
Сербский футболист «Химок» Главчич рассказал, что чувствует себя безопасно... 05:06
Вратарь «Тампы» Василевский вышел на шестое место по отраженным... 04:48
Самозанятым хотят предоставить налоговый вычет на покупку недвижимости 04:48
Вильфанд: море в Крыму станет вновь комфортным во второй половине недели 04:38
Игрок «Зенита» Ловрен: на меня оказывают давление, чтобы я уехал... 04:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Фермеры в России могут перестать разводить скот из-за дешевого импортного сырья

«Ъ»: российские фермеры отказываются сдавать скот на убой из-за низких закупочных цен

close
100%
Depositphotos

Фермеры в России стали отказываться сдавать скот на убой из-за низкой закупочной цены, предлагаемой мясокомбинатами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на крупных производителей говядины и мясопереработчиков.

Как рассказали собеседники издания, мясокомбинаты стали снижать закупочные цены (за последнюю неделю цена упала на 15%) после появления на российском рынке дешевой импортной говядины. В 2022 году в страну разрешили ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины по нулевой пошлине вместо обычных 15% для стабилизации цен на говядину.

По прогнозу руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, поставки импортного сырья могут в дальнейшем вырасти из-за укрепления рубля. Он отмечает, что снижения оптовых цен на мясо это одна из основных причин этого.

Юшин также пояснил, что в данный момент цена на российский скот выше, поэтому после убоя и разделки мясокомбинаты не могут выгодно продать продукцию.

По словам собеседника «Ъ» в отрасли, импортная говядина сейчас дешевле российской как минимум на 25%, в результате фермерам невыгодно продавать скот по таким ценам, так как их затраты увеличились из-за роста цен на корма и другие компоненты.

Как заявляют представители крупных производителей говядины, некоторые фермеры, надеясь на дальнейший рост цен, отказываются продавать скот мясопереработчикам. При этом некоторые мясопереработчики начали нести убытки из-за возросшей стоимости российского скота, что вынудило их переориентироваться на более дешевую импортную говядину.

Собеседники издания уверены, что сложившаяся ситуация может привести к снижению внутреннего производства и рисками для отрасли в среднесрочной перспективе, в том числе вынудить фермеров отказаться от выращивания крупного рогатого скота.

В отрасли считают, что одним из решений ситуации может быть отмена беспошлинной квоты на ввоз в страну 200 тыс. тонн говядины и переход на плоскую пошлину.

Ранее сообщалось, что спрос на курицу в России упал на 2,6% в апреле из-за экономии населения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть