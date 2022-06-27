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Лондон поможет Киеву восстановить железнодорожные пути для облегчения экспорта зерна

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Вадим Савицкий/Министерство обороны России

Великобритания направит до 10 млн фунтов стерлингов ($12,3 млн) Украине на восстановление украинских железных дорог с целью облегчить вывоз зерна с территории государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Также сообщается, что королевство и его союзники «намерены помешать России оказывать влияние на мировые цены на продовольствие».
«Соединенное Королевство вместе с партнерами составляет план преодоления российской блокады и будет вместе с Украиной работать над восстановлением железных дорог», — заявили на Даунинг-стрит. Лондон считает, что 47 млн человек по всему миру рискуют столкнуться с гуманитарной катастрофой и голодом.

Ранее ООН предупредила об «аде на земле» из-за ситуации на Украине.

Директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что в десятках стран могут возникнуть протесты, беспорядки и голод, так как во всем мире растут цены на продукты питания.

The Guardian написала, что Украина ежегодно выращивает количество продуктов, которые могут накормить 400 млн человек. Страна производит 42% мирового подсолнечного масла, 16% кукурузы и 9% пшеницы. Сомали импортирует пшеницу из Украины и России, а Египет получает 80% зерна из этих двух стран.

Как отметил Бизли, из-за коронавируса, климатического кризиса и кризиса на Украине число людей, страдающих от голода, выросло с 650 млн до 810 млн за последние пять лет.

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