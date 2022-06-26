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Матвиенко рассказала о переходе РФ и Белоруссии на расчеты в нацвалютах

Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия будут активно переходить на расчеты в нацвалютах

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия и Белоруссия будут активнее переходить на взаиморасчеты в национальных валютах. Соответствующее заявление она сделала в беседе с белорусским телеканалом СТВ.

Политик обратила внимание, это есть в союзных программах двух стран, эта работа российским и белорусским правительствами уже активно проводится.

«Актуальность этой темы возросла с учетом того, что Запад продемонстрировал стремление, используя финансовые институты, инструменты, сдерживать развитие наших стран. И когда дискредитированы основные валюты, которые используют во взаимных расчетах, — доллар и евро», — сказала Матвиенко.

Ранее директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запланировали уйти от доллара во взаиморасчетах. По его словам, свыше 70% занимала доля нацвалют во взаиморасчетах стран ЕАЭС до введения последних санкций.

Позднее замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач сообщил, что государства ЕАЭС стали чаще использовать национальные валюты во внутренних расчетах, в 2021 году на долю таких операций пришлось 75%. В то же время доля доллара снизилась с 30% до 21%, указал он.

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Отношения России и Белоруссии
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