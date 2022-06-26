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Джонсон заявил об окончании «вечеринки» углеводородов из России

Премьер Британии Джонсон: G7 осознает, что вечеринка для российских углеводородов завершилась

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Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страны Группы семи (G7) осознают, что «вечеринка» углеводородов из России завершилась. Соответствующее заявление он сделал в беседе с телеканалом CNN.

По мнению главы британского правительства, заместить бойкотируемые российские энергоносители можно будет поставками из других источников, в том числе из стран ОПЕК. А в долгосрочной перспективе, как убежден политик, необходимо работать над зеленой энергетикой.

«Я думаю, что здесь, на G7, мы все осознаем, что вечеринка для российских углеводородов закончилась. Все ищут пути адаптации. В краткосрочной перспективе нам предстоит найти углеводороды где-то еще. Я считаю, что ряд стран проявляют себя с героической стороны... Но в долгосрочной перспективе нам нужно вместе трудиться над зелеными решениями, в которые мы все верим», — сказал Джонсон во время саммита G7 в ФРГ.

Также он заверил, что Соединенное Королевство будет развивать ветровую энергетику и ежегодно строить по ядерному реактору.

Саммит G7 под председательством Германии пройдет 26-28 июня в замке Эльмау в Баварии.

Ранее обозреватель французской газеты Monde diplomatique Акрам Белкаид заявил, что для Европы, где 62% импорта из РФ приходится на энергоносители, трудно будет отыскать замену российскому газу.

По словам автора, Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие поставщики в ЕС не смогут обеспечить повышенный спрос на топливо на протяжении длительного времени — они смогут служить лишь резервными продавцами.

На Ливию и Египет также рассчитывать не приходится — в первом случае из-за внутреннего политического конфликта, во втором — из-за «осторожности» в отношениях с Россией, указал он.

Все новости на тему:
Саммит G7
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