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FT: российские «цифровые кочевники» массово переезжают в Южную Америку

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Depositphotos

Многие «цифровые кочевники» из России стали переезжать в страны Южной Америки из-за военного конфликта на Украине, пишет Financial Times.

По данным профессора Колумбийского университета ICESI Владимира Рувински, за последние несколько месяцев в страны Латинской Америки перебрались сотни россиян. Граждане России выбирают это направление для переезда, так как для посещения Мексики и других стран на континенте не нужна виза, а продление стандартного 90-дневного разрешения на пребывание, осуществляется довольно просто. Точное количество «цифровых кочевников» оценить трудно, так как государства Южной Америки не классифицируют отдельно граждан РФ.

В свою очередь управляющий стартапом в области электронной коммерции Максим Артушенко, переехавший в Буэнос-Айрес три месяца назад, заявил, что многие россияне, перебравшиеся в Латинскую Америку, столкнулись с проблемами ведения бизнеса в России, поэтому ищут возможность выхода на новые рынки.

Управляющий инвестиционной компанией в Дубае Алексей Соловьев рассказал, что с начала марта он получил 40 запросов от российских предпринимателей, желающих переместить свой бизнес в Южную Америку или расширить его в этом направлении. Он считает, что подобная тенденция говорит о том, что этих странах образуется российский технологический хаб.

Ранее в МВД заявили, что России не хватает порядка 170 тысяч IT-специалистов из-за того, что случился массовый отъезд сотрудников такого профиля из страны.

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