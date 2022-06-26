В Казахстане призвали разобраться со спекулянтами сахара

В Казахстане большинство предпринимателей занимаются спекуляциями на сахаре, из-за чего цены в магазине резко выросли. Об этом на совещании заявил премьер-министр республики Алихан Смаилов.

«Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые, воспользовавшись ажиотажным спросом, зарабатывают экстра-маржу», — отметил Смаилов.

Он добавил, что в стране сейчас свыше 100 тыс. тонн сахара, что является нормальным показателем при потреблении в месяц около 59 тыс. тонн.

Он добавил, что в магазине стоимость сахара выросла до 800 тенге (чуть больше 91 руб.) за килограмм. При этом его стоимость должна быть на уровне 490 тенге (55 руб.). Поэтому с вопросом роста цен на сахар необходимо разобраться.

23 июня Sputnik Казахстан сообщил, что министр торговли Казахстана Бахыт Султанов заявил, что страна запрашивает у других государств больше 100 тонн сахара. Как пишет агентство, ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет около 500 тыс. тонн.