Байден: страны G7 запретят импорт золота из России

Президент США Джо Байден заявил, что страны — участницы G7 введут запрет на импорт российского золота.

«Страны G7 вместе объявят о том, что запретят импорт российского золота, важнейшей статьи экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов», — написал он в Twitter.

Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания, США, Канада и Япония договорились ввести запрет на импорт золота из России в ближайшее время. Он будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

Накануне источник утверждал, что министерство финансов США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США.

Также в СМИ появилась информация, что Евросоюз может включить золото в седьмой пакет антироссийских санкций.