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Великобритания, США, Канада и Япония договорились о запрете на импорт золота из РФ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Великобритания, США, Канада и Япония вводят запрет на импорт золота из России, сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

Запрет должен вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

По данным газеты Independent, премьер Британии Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию.

Накануне в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден и лидеры G7 обсудят вопрос запрета на импорт золота из России. Источник утверждал, что министерство финансов США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США, что еще больше должно изолировать Россию от мировой экономики.

До этого сообщалось, что Евросоюз может включить золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

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Санкции против России
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