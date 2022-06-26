Великобритания, США, Канада и Япония договорились о запрете на импорт золота из РФ

Великобритания, США, Канада и Япония вводят запрет на импорт золота из России, сообщает Reuters со ссылкой на британское правительство.

Запрет должен вступить в силу в ближайшее время и будет применяться к добытому или очищенному золоту. При этом санкции не затронут ранее приобретенное российское золото.

По данным газеты Independent, премьер Британии Борис Джонсон подтвердил этот шаг, прибыв на саммит G7 в Германию.

Накануне в СМИ появилась информация, что президент США Джо Байден и лидеры G7 обсудят вопрос запрета на импорт золота из России. Источник утверждал, что министерство финансов США во вторник, 28 июня, выпустит постановление о запрете ввоза нового золота в США, что еще больше должно изолировать Россию от мировой экономики.

До этого сообщалось, что Евросоюз может включить золото в седьмой пакет антироссийских санкций.