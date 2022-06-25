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Санду заявила, что продовольственная безопасность Молдавии находится под угрозой

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Olivier Douliery/Pool via Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что продовольственная безопасность республики находится под угрозой из-за ситуации на Украине. Об этом молдавский лидер заявила в эфире телеканала Prime.

«Продовольственная безопасность страны находится под угрозой из-за всего, что происходит, мы находимся в ситуации, когда Украина не может заниматься экспортом, хотя является крупным поставщиком зерна», — заявила Санду.

Глава государства подчеркнула, что сложности с вывозом зерна с украинской территории могут привести к резкому росту цен на этот продукт на международном рынке. Высокие цены на зерно, в свою очередь, автоматически отразятся на повышении цены других продуктов питания.

Она добавила, что Молдавия пытается помочь Украине вывезти зерно через железную дорогу или через порт Джурджулешты. Но это не может заменить тех мощностей, которые были у Украины благодаря своим собственным портам на юге страны.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за нехватки зерна. Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки. Москва обвинения отвергает.

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