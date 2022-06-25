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Вучич заявил, что Сербия ищет альтернативу российской нефти из-за санкций

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Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране предстоит найти альтернативу российской нефти из-за санкций ЕС по поставки нефти танкерами из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, несмотря на то, что сейчас Сербия близка к самой низкой цене нефтепродуктов на заправках региона, ситуация с нефтью сложная. Это связано с тем, что две большие компании не отправляют в страну дизель и бензин, сославшись не невыгоду.

Вучич отметил, что в Сербии осталась лишь Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит «Газпром» и «Газпронефти»), ее нефтеперерабываюший завод (НПЗ) в Панчево работает на 100% мощности, однако, если появятся какие-то сложности, то это приведет к большой проблеме.

«Большая и стратегическая проблема в том, что мы должны найти решение и замену российской нефти, а до того времени работаем над новыми хранилищами, находим их у частных коммерческих структур», — сказал президент.

По его словам, Белград уже договорился с одной компанией из Великобритании о 200 тысячах тонн, прежде всего дизеля.

Нефть в Сербию может импортироваться только по Адриатическому нефтепроводу (JANAF в Хорватии), но на страну начинают давить и нефтью из Киркука, поскольку россиянам принадлежит 56,1% НИС, и отдельные производители уже говорят, что не хотят с ними работать, рассказал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Сербия с 1 ноября из-за санкций не сможет импортировать нефть из России.

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