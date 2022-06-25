Эксперт заявил, что коммунальщики могут подать в суд на должников по ЖКХ через 3-6 месяцев

Управляющие многоквартирными домами компании начинают готовиться к суду с должниками по ЖКХ спустя три-шесть месяцев с момента неоплаты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на операционного директора УК «ПИК-Кофморт» Илью Розанова.

При этом привести к судебным тяжбам может долг в несколько тысяч рублей, образовавшийся из-за несвоевременной оплаты.

По информации эксперта, обычно плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа. В результате 11-е числа неоплаченный счет ЖКХ уже будет считаться просроченной задолженностью. С 31-го дня просрочки с дня, указанного в квитанции, УК может начислять пеню.

«Для того, чтобы взыскать образовавшуюся задолженность, УК сначала звонит должнику и присылает ему различные обращения, а затем обращается в суд», — уточнил Розанов.

Также эксперт отметил, что определенная сумма задолженности, с которой можно судиться, закон не устанавливает.

«Управляющие компании в рамках текущего законодательства могут привлекать сторонние организации (коллекторов) для проведения досудебной работы по взысканию задолженности», — предупредил Розанов.

Ранее депутат Василий Власов предложил снизить стоимость ЖКХ на 50% во время отключений горячей воды